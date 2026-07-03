Criminosos usam ônibus e ateiam fogo em barricadas para tentar impedir operação da PM no Rio

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realiza nesta sexta-feira, 3, pelo segundo dia consecutivo, uma operação contra o tráfico de drogas na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, para tentar impedir o avanço das equipes, criminosos atravessaram pelo menos dois ônibus na via e atearam fogo a barricadas. Os veículos foram retirados e o fogo, apagado.

A Rio Ônibus informou que cinco veículos tiveram as chaves retiradas e foram utilizados como barricadas na Cidade de Deus. Ao todo, dez linhas estão sendo desviadas para a segurança de passageiros e rodoviários

Por volta das 7h, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro (COR) informou que a Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes estava interditada nos dois sentidos, próximo à Avenida Antonieta Campos da Paz, devido à ocorrência. Alguns minutos depois, a via foi liberada em um dos sentidos. O local só foi totalmente liberado por volta das 10h40.

A ação é realizada pelo 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Jacarepaguá. Após o episódio, o policiamento na região foi reforçado.

Na operação de quinta-feira, 2, os policiais localizaram uma central clandestina utilizada para aplicação de golpes contra instituições bancárias. Entre os itens apreendidos estão 15 notebooks, quatro computadores e três celulares.