'Dai Dai', de Shakira, chega ao Top 1 global do Spotify

Shakira vive um grande momento em sua carreira. Além de Dai Dai, a música oficial da Copa do Mundo, ter chegado ao Top 1 global do Spotify, a colombiana lidera a lista de artistas mais ouvidas da plataforma.

Sua constante posição no topo vem muito em decorrência da parceria com o nigeriano Burna Boy. A canção também lidera o Billboard Global Chart da semana de 30 de junho.

Lançada em 14 de maio, Dai Dai tornou-se a música da edição de 2026 do evento em apoio ao Fundo de Educação Global Citizen da Fifa.

Com elementos da música latina e do pop, além do afrobeat da Nigéria, a composição reforça a mensagem de união e celebração já característica das produções para o torneio. A letra também homenageia grandes nomes da modalidade, como Pelé, Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé, além de outros.

Antes de atingir a liderança nos rankings, Dai Dai já fazia sucesso nas redes. O videoclipe oficial ultrapassou a marca de 296 milhões de visualizações, enquanto a música soma mais de 500 milhões de reproduções em plataformas de streaming ao redor do mundo.