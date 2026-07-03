Vilão de 'Mad Max 2' morre aos 76 anos após batalha contra doença renal

Conhecido por interpretar o vilão Lord Humungus em Mad Max 2: A Caçada Continua (1981), o ator Kjell Nilsson morreu aos 76 anos, na última quinta-feira, 2, em Queensland, na Austrália, após um tratamento de quatro anos contra uma doença renal.

A morte do artista foi anunciada por familiares em uma publicação em seu perfil no Facebook. Segundo o comunicado, Kjell morreu "pacificamente durante o sono", enquanto recebia os cuidados dos filhos, após decidir interromper voluntariamente a diálise que realizava havia quatro anos e meio para tratar uma doença renal em estágio terminal. A decisão foi tomada após refletir sobre o sofrimento provocado pela enfermidade.

A família também revelou que, em 2022, médicos chegaram a afirmar que o ator não sobreviveria até o Natal daquele ano. No entanto, ele viveu por mais quase quatro anos. Um transplante de rim nunca foi possível devido a graves problemas circulatórios decorrentes de complicações sofridas décadas antes.

O comunicado ainda relembra outro momento marcante de sua vida. Há cerca de 40 anos, Kjell recusou a recomendação médica de amputar as duas pernas e, graças a um intenso treinamento físico e à própria determinação, recuperou a capacidade de caminhar. Alguns médicos chegaram a descrevê-lo como um "milagre ambulante", embora a família atribua sua recuperação exclusivamente à força de vontade e à perseverança.

"Nos últimos dias de vida, Kjell dizia com frequência o quanto era grato pela carreira como fisiculturista e treinador, pela vida que construiu entre os dois países que chamava de lar, Suécia e Austrália, e pela oportunidade de inspirar e se conectar com pessoas de todo o mundo por meio de seu icônico papel como Lord Humungus. Esse legado jamais morrerá", diz um trecho do comunicado.

A família informou que uma cerimônia em sua homenagem será realizada, com data e local a serem anunciados posteriormente.

Outros trabalhos

Antes de ganhar destaque no cinema, Nilsson era halterofilista de nível olímpico, característica física que chamou a atenção para sua escalação como o imponente antagonista do clássico da franquia Mad Max.

Nascido em Gotemburgo, na Suécia, ele se mudou para a Austrália em 1980 para acompanhar a delegação sueca de halterofilismo, que treinava no país para os Jogos Olímpicos. Foi lá que conheceu a atriz Kate Ferguson, com quem se casou e decidiu fixar residência definitivamente.

Após o sucesso em Mad Max 2, Nilsson participou da aventura Romance Pirata (1982), da comédia ácida Stanley (1984), de episódios da novela Sons and Daughters (1985) e do thriller político The Edge of Power (1989).

Depois desses trabalhos, o sueco optou por se afastar dos holofotes para levar uma vida reservada ao lado da esposa e da família. Sua única outra aparição diante das câmeras aconteceu em Howlin' Refrain (2023), produção independente australiana.