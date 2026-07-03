Exportações aos EUA crescem pela primeira vez após tarifaço de Trump

O valor das exportações brasileiras aos Estados Unidos cresceu 3,7% em junho de 2026, marcando a primeira alta desde julho de 2025, quando o governo do presidente Donald Trump impôs uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).
Segundo o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do ministério, Herlon Brandão, o avanço foi impulsionado pelo aumento médio de 11% dos preços dos produtos exportados, já que o volume embarcado para o mercado norte-americano ainda caiu 6,6%.
Estados Unidos
Em junho, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos apresentou equilíbrio, com leve superávit brasileiro.
Principais números:
- Exportações: US$ 3,472 bilhões (+3,7% ante junho de 2025);
- Importações: US$ 3,471 bilhões (-12,3%);
- Saldo comercial: superávit de US$ 1 milhão
Apesar da recuperação em junho, o acumulado do primeiro semestre ainda registra queda nas vendas brasileiras para os Estados Unidos.
De janeiro a junho:
- Exportações: US$ 17,428 bilhões (-13% ante o primeiro semestre de 2025);
- Importações: US$ 18,950 bilhões (-12,5%);
- Saldo comercial: déficit de US$ 1,522 bilhão.
China amplia liderança
A China manteve a posição de principal parceiro comercial do Brasil e registrou forte crescimento nas compras de produtos brasileiros.
Em junho:
- Exportações: US$ 12,291 bilhões (+24,4%);
- Importações: US$ 7,801 bilhões (+27,1%);
- Superávit: US$ 4,490 bilhões.
No primeiro semestre:
- Exportações: US$ 58,322 bilhões (+21,9%);
- Importações: US$ 38,545 bilhões (+8%);
- Superávit: US$ 19,777 bilhões.
União Europeia
O comércio com a União Europeia também apresentou expansão em junho, embora o governo ainda considere prematuro medir os impactos do acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco europeu, que entrou em vigor provisoriamente em maio.
Em junho:
- Exportações: US$ 4,888 bilhões (+32,4%);
- Importações: US$ 4,708 bilhões (+13,9%);
- Superávit: US$ 180 milhões.
No primeiro semestre:
- Exportações: US$ 26,906 bilhões (+12,8%);
- Importações: US$ 24,263 bilhões (-0,4%);
- Superávit: US$ 2,643 bilhões.
Segundo Herlon Brandão, já existem relatos de empresas que aproveitam os benefícios do acordo, mas ainda não há dados suficientes para medir seu impacto sobre o comércio exterior.
Argentina perde ritmo
As exportações para a Argentina recuaram em junho, reflexo da menor demanda do mercado vizinho por produtos brasileiros, segundo o Mdic.
Em junho:
- Exportações: US$ 1,325 bilhão (-18,1%);
- Importações: US$ 1,285 bilhão (+17,2%);
- Superávit: US$ 40 milhões.
No primeiro semestre:
- Exportações: US$ 7,352 bilhões (-19,4%);
- Importações: US$ 6,401 bilhões (+3,8%);
- Superávit: US$ 951 milhões.