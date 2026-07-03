Exportações aos EUA crescem pela primeira vez após tarifaço de Trump

O valor das exportações brasileiras aos Estados Unidos cresceu 3,7% em junho de 2026, marcando a primeira alta desde julho de 2025, quando o governo do presidente Donald Trump impôs uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3) pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Segundo o diretor de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do ministério, Herlon Brandão, o avanço foi impulsionado pelo aumento médio de 11% dos preços dos produtos exportados, já que o volume embarcado para o mercado norte-americano ainda caiu 6,6%.

Estados Unidos

Em junho, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos apresentou equilíbrio, com leve superávit brasileiro.

Principais números:

Exportações: US$ 3,472 bilhões (+3,7% ante junho de 2025);

Importações: US$ 3,471 bilhões (-12,3%);

Saldo comercial: superávit de US$ 1 milhão

Apesar da recuperação em junho, o acumulado do primeiro semestre ainda registra queda nas vendas brasileiras para os Estados Unidos.

De janeiro a junho:

Exportações: US$ 17,428 bilhões (-13% ante o primeiro semestre de 2025);

Importações: US$ 18,950 bilhões (-12,5%);

Saldo comercial: déficit de US$ 1,522 bilhão.

China amplia liderança

A China manteve a posição de principal parceiro comercial do Brasil e registrou forte crescimento nas compras de produtos brasileiros.

Em junho:

Exportações: US$ 12,291 bilhões (+24,4%);

Importações: US$ 7,801 bilhões (+27,1%);

Superávit: US$ 4,490 bilhões.

No primeiro semestre:

Exportações: US$ 58,322 bilhões (+21,9%);

Importações: US$ 38,545 bilhões (+8%);

Superávit: US$ 19,777 bilhões.

União Europeia

O comércio com a União Europeia também apresentou expansão em junho, embora o governo ainda considere prematuro medir os impactos do acordo de livre comércio entre o Mercosul e o bloco europeu, que entrou em vigor provisoriamente em maio.

Em junho:

Exportações: US$ 4,888 bilhões (+32,4%);

Importações: US$ 4,708 bilhões (+13,9%);

Superávit: US$ 180 milhões.

No primeiro semestre:

Exportações: US$ 26,906 bilhões (+12,8%);

Importações: US$ 24,263 bilhões (-0,4%);

Superávit: US$ 2,643 bilhões.

Segundo Herlon Brandão, já existem relatos de empresas que aproveitam os benefícios do acordo, mas ainda não há dados suficientes para medir seu impacto sobre o comércio exterior.

Argentina perde ritmo

As exportações para a Argentina recuaram em junho, reflexo da menor demanda do mercado vizinho por produtos brasileiros, segundo o Mdic.

Em junho:

Exportações: US$ 1,325 bilhão (-18,1%);

Importações: US$ 1,285 bilhão (+17,2%);

Superávit: US$ 40 milhões.

No primeiro semestre: