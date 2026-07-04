Objetivo é parar guerra

Na quinta, a PM também realizou uma operação na Cidade de Deus. Cinco homens, envolvidos com tráfico e disputas territoriais, foram presos. As equipes apreenderam duas pistolas, drogas e uma moto roubada. Além disso, os policiais encontraram uma central clandestina usada para aplicação de golpes contra bancos.

De acordo com o major Maicon, o objetivo dos dois dias consecutivos de ação na Cidade de Deus é acabar com a política expansionista do Comando Vermelho.

"Desde o dia de ontem (quinta), a Polícia Militar intensifica operações contra a facção Comando Vermelho para que eles entendam que não há como tentar essa expansão territorial no Rio das Pedras e na Muzema", disse.