Inferno na Cidade de Deus

Criminosos sequestraram cinco ônibus para usar como barricadas em vias da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, na manhã de ontem A Polícia Militar realizou, pelo segundo dia seguido, uma operação na região. Dois homens foram presos.

Segundo a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) atuaram para restabelecer a ordem e paz social e desarticular organizações criminosas.

Criminosos bloquearam a Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, principal via de acesso à Cidade de Deus, com ônibus e objetos em chamas. A Rua Edgard Werneck também foi bloqueada.

Ainda de acordo com a corporação, equipes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) atuaram, prontamente, para a liberação das vias.

Dois homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. Um deles estava com um celular com orientações de criminosos para o bloqueio das pistas. O major Maicon Pereira, porta-voz da PM, informou que o aparelho tinha mensagens de Luciano da Silva Teixeira, o Sardinha da CDD, que está foragido da Justiça desde agosto de 2025 após deixar a prisão, pelo benefício chamado de 'saidinha', e não voltar.

"Um telefone acabou sendo apreendido. Nele, estava o criminoso de nome Sardinha, que ainda está em liberdade. Ele é um líder do tráfico de drogas local. Ele ordena que os comparsas impeçam o tráfego de ônibus na região, retirem as chaves e que perfurem os pneus, causando assim transtorno à população e maior dificuldade à ação policial", explicou.