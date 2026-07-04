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Inferno na Cidade de Deus

Bandidos queimam ônibus e outros objetos durante operação da PM na comunidade

Cidade de Deus amanheceu em clima de tensão com barricadas em chamas
Cidade de Deus amanheceu em clima de tensão com barricadas em chamas -

Criminosos sequestraram cinco ônibus para usar como barricadas em vias da Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, na manhã de ontem A Polícia Militar realizou, pelo segundo dia seguido, uma operação na região. Dois homens foram presos.

Segundo a PM, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) atuaram para restabelecer a ordem e paz social e desarticular organizações criminosas.

Criminosos bloquearam a Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, principal via de acesso à Cidade de Deus, com ônibus e objetos em chamas. A Rua Edgard Werneck também foi bloqueada.

Ainda de acordo com a corporação, equipes do Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) atuaram, prontamente, para a liberação das vias.

Dois homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. Um deles estava com um celular com orientações de criminosos para o bloqueio das pistas. O major Maicon Pereira, porta-voz da PM, informou que o aparelho tinha mensagens de Luciano da Silva Teixeira, o Sardinha da CDD, que está foragido da Justiça desde agosto de 2025 após deixar a prisão, pelo benefício chamado de 'saidinha', e não voltar.

"Um telefone acabou sendo apreendido. Nele, estava o criminoso de nome Sardinha, que ainda está em liberdade. Ele é um líder do tráfico de drogas local. Ele ordena que os comparsas impeçam o tráfego de ônibus na região, retirem as chaves e que perfurem os pneus, causando assim transtorno à população e maior dificuldade à ação policial", explicou.

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