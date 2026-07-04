Acidente ou homicídio?

Familiares e amigos do eletricista Douglas Marques Miguel, de 34 anos, relataram que a mulher da vítima ameaçou o marido momentos antes dele ter 80% do corpo incendiado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na madrugada entre domingo e segunda. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu e morreu na terça.

Douglas mantinha um relacionamento com a mulher havia cerca de nove anos e deixa dois filhos, de 7 e 5 anos. Primo da vítima, Raphael Meirelles afirmou que a versão apresentada pela mulher à família levantou suspeitas desde o início. Segundo ele, ela entrou em contato com um dos irmãos de Douglas, na segunda-feira, para informar que o eletricista estava internado com queimaduras.

A mulher do eletricista relatou que, após voltar de uma festa, entre duas e três horas da madrugada, Douglas teria dito que acenderia a churrasqueira para aproveitar o último dia de férias. Ela afirmou que entrou em casa e, ao retornar, encontrou o marido pegando fogo no chão. Então, decidiu arrastá-lo até um chuveiro e acionar o Samu. A versão, no entanto, não convenceu a família.

"A gente sempre faz churrasco, sempre acendemos a churrasqueira, e nunca usamos álcool. E ela não tinha nenhuma queimadura na parte interior do braço, só estava com uma queimadura na parte exterior. Se ela tivesse realmente segurado ele, ela teria algum tipo de queimadura na parte interior do braço. Isso já acendeu o nosso alerta", afirmou Raphael.

Na terça-feira, ao ver informações sobre os ferimentos de Douglas por meio das redes sociais, uma mulher que participou da confraternização com a vítima procurou a família para relatar outra versão dos fatos. A testemunha contou que a suspeita teria aparecido na festa por volta das 2h e ameaçado o marido, afirmando que colocaria fogo nele e nas roupas dele.