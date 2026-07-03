Taylor Swift e Travis Kelce: Convidados chegam para casamento do casal

Apesar de o casal não ter anunciado oficialmente o evento, o casamento de Taylor Swift e Travis Kelce ocorre nesta sexta-feira, 3. No dia anterior, os dois já realizaram uma celebração intimista para 100 convidados. Na noite desta sexta, cerca de mil pessoas devem se reunir para o evento no Madison Square Garden.

A imprensa norte-americana já noticiou alguns nomes que foram vistos a caminho do evento. Segundo o The New York Times, Benson Boone, Hugh Grant e Mariska Hargitay estão entre os famosos que foram vistos vestidos a caráter em Nova York.

Conforme a CNN internacional, artistas como Ethan Hawke, Gwen Stefani e Jason Sudeikis também estão se encaminhando para a celebração. Camila Cabello e Sombr publicaram vídeos no TikTok vestidos com roupas de gala.

Segundo a Variety, Taylor teria convidado executivos da indústria do entretenimento e artistas. Sobre as atrações musicais, rumores que movimentam as redes sociais apontam para nomes como Stevie Nicks, Tim McGraw e até Paul McCartney.

Ao redor da arena, cujo entorno foi fechado para veículos e para pedestres, fãs se reuniram na esperança de ter um vislumbre dos convidados e dos noivos.