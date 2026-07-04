Ator denuncia caso de racismo em shopping da Gávea

Rio - O ator Vitor Feitosa denunciou ter sido vítima de racismo e agressão dentro do Shopping da Gávea, na Zona Sul. Segundo relato publicado nas redes sociais, o episódio aconteceu no dia 23 de junho, quando ele procurava um banheiro familiar acompanhado do filho pequeno.



De acordo com o artista, após não encontrar funcionários ou seguranças para pedir informação, ele abordou um homem que caminhava pelo shopping com uma criança. A reação, porém, foi agressiva.



"O que eu jamais imaginaria é que aquele idoso se revelaria um agressor racista. Assim que pedi a informação, a resposta dele foi imediata e violenta: disse que não me daria dinheiro, mandou que eu sumisse dali com meu filho e, em seguida, me agrediu com uma cabeçada no rosto", escreveu.



Vitor afirmou que, após a agressão, o homem continuou a ofendê-lo e chegou a dizer que nada aconteceria porque ele "não sabia quem ele era".



"Ele passou a repetir, com total arrogância, que 'não daria em nada' porque eu não sabia quem ele era, e que eu 'não era ninguém'", relatou.



Seguranças do shopping e policiais foram acionados, e os dois seguiram para a delegacia. Segundo o ator, o agressor mudou de comportamento após a chegada das equipes.



"Depois que a segurança do shopping e a polícia chegaram e fomos todos para a delegacia, o agressor mudou a postura. Teve a audácia de me pedir para 'deixar isso para lá' e aceitar apenas um pedido de desculpas", contou.



O artista informou que registrou um boletim de ocorrência e aguarda a liberação das imagens das câmeras de segurança para anexá-las à investigação. Segundo ele, as gravações registraram o momento da agressão.



Vitor também destacou o impacto do episódio sobre o filho, que presenciou toda a situação.



"Desculpas não apagam a humilhação. Não apagam o trauma gerado no meu filho e na criança que estava com ele. Ainda processando tudo e todas as direções que isso me levou, não é simples tentar provar o que é explícito e, ao mesmo tempo, velado estrategicamente", desabafou.



O caso repercutiu nas redes sociais, onde o ator recebeu manifestações de apoio de artistas e outras personalidades.



A ocorrência é investigada pela 14ª DP (Leblon) como lesão corporal, segundo a Polícia Civil. Em nota, o Shopping da Gávea informou que repudia qualquer tipo de violência.