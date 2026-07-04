'Piada encaixada', diz criador de vídeo de IA com Haaland e Vini Jr. em 'As Branquelas'

Um vídeo que mostra os jogadores Haaland e Vini Jr. em uma cena clássica do filme As Branquelas, feito com auxílio de inteligência artificial (IA), viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A repercussão foi tanta que os jogadores chegaram a comentar na postagem, assim como Terry Crews, ator da cena original.

Em entrevista ao jornal Extra, o designer gaúcho Alexandre Kazuo Kubo, criador do conteúdo, atribuiu a repercussão do vídeo a fatores como "o assunto corrente, as pessoas falando sobre o jogo, a piada muito encaixada, porque o Haaland parece a 'branquela' do filme e o Vini Jr. parece o ator Terry Crews".

"E esse filme é icônico no Brasil, é muito popular. A música é muito boa também. Então, tem todos esses ingredientes que vão formando algo viral. Todo mundo se identifica, é uma coisa global. Ficou bem engraçado", concluiu.

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Haaland, com cinco gols até agora, e Vini Jr., com quatro, devem se enfrentar em campo.

O vídeo faz referência a uma cena marcante do filme de comédia As Branquelas, lançado em 2004 pelos irmãos Wayans. Nela, Latrell (Terry Crews) canta a música A Thousand Miles, de Vanessa Carlton, de forma animada dentro de um carro, enquanto Tiffany (Marlon Wayans) o observa de forma surpresa.

Sobre o fato de fazer vídeos usando ferramentas de inteligência artificial, refletiu: "Assim como a câmera possibilitou a todo mundo ser fotógrafo, a IA está possibilitando a todo mundo fazer imagens, criar vídeos, muito rápido e com qualidade. Acho que a discussão não vai mais ser sobre a ferramenta, mas sobre a ideia em si."