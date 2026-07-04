Ônibus com romeiros tomba e deixa dois mortos e mais de vinte feridos

Um ônibus que transportava romeiros tombou na manhã deste sábado (4) na rodovia CE-456, em Canindé, no interior do Ceará. Dois passageiros morreram no acidente, e mais de vinte ficaram feridos.

O veículo saiu da cidade de Brejo Santo, e se dirigia ao Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé. Segundo a Guarda Municipal, o acidente ocorreu por volta das 6h, próximo à comunidade de Bom Jesus, na zona rural da cidade.



De acordo com informações do Hospital Regional São Francisco de Canindé, 23 pessoas deram entrada no setor de emergência da Santa Casa de Canindé. Dois desses pacientes tiveram que ser transferidos para o Hospital Terciário e quatro foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e ortopédicos e estão internadas. Um total de 14 pacientes permanecem em observação no hospital.



Por meio de uma publicação em suas redes sociais, o Santuário de São Francisco das Chagas lamentou o grave acidente e disse ter se unido "em prece pelas vítimas, por seus familiares e por todos aqueles que enfrentam este momento de dor".

Este é o segundo acidente com ônibus e vítimas fatais registrado no Ceará em menos de um mês. No dia 15 de junho, um ônibus que transportava um time de basquete tombou na CE-187, em Tauá, provocando a morte de sete atletas e deixando mais de 30 pessoas feridas.

Ainda não se sabe o que causou o acidente deste sábado. A Polícia Civil investiga o caso.