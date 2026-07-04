ASSINE JÁ!
Geral

Força tarefa realiza operação para sufocar extração mineral ilegal em Maricá

Fiscalização encontrou desmatamento, risco para moradias e extração irregular de minério em área de quase 18 mil metros quadrados em Inoã

Operação combateu extração ilegal de terra na cidade de Maricá
Operação combateu extração ilegal de terra na cidade de Maricá -
Rio - A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou, na última sexta-feira (3), uma operação para combater extração mineral ilegal no município de Maricá, na Região Metropolitana.
fotogaleria
Operação extração de terra perto do Clube de tiro em Maricá - Fabiano Veneza/Seas
Operação extração de terra perto do Clube de tiro em Maricá - Fabiano Veneza/Seas
Operação combateu extração ilegal de terra na cidade de Maricá - Fabiano Veneza/Seas
Operação extração de terra perto do Clube de tiro em Maricá - Fabiano Veneza/Seas


A fiscalização aconteceu após uma denúncia recebida pelos órgãos ambientais. Durante as diligências, as equipes chegaram a um terreno localizado na Rua Sabará, no distrito de Inoã, onde identificaram uma série de irregularidades ambientais.

Segundo o Inea, os agentes encontraram sinais de desmatamento, corte de talude com risco de deslizamento e possibilidade de atingir residências próximas, além da extração irregular de minério em uma área de 17.886 metros quadrados.

Diante das irregularidades, a área foi interditada. Uma retroescavadeira utilizada na atividade foi apreendida e removida para um depósito localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Três pessoas foram autuadas por infrações ambientais. De acordo com o Inea, as multas podem chegar a R$ 1 milhão. Os envolvidos também foram levados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram esclarecimentos.

De acordo com os órgãos ambientais, a mineração realizada sem licença pode provocar diversos impactos, como desmatamento, erosão do solo, alterações na paisagem e assoreamento de rios e cursos d’água. 
A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade reforçou que denúncias sobre crimes ambientais podem ser feitas de forma anônima ao Linha Verde pelos telefones 0300 253 1177 (interior) e (21) 2253-1177 (capital), além do aplicativo Disque Denúncia Rio, que permite o envio de fotos e vídeos.
As mais lidas
    Recomendadas