De férias, Isis Valverde compartilha foto com filho no Ceará

Rio - Isis Valverde, de 39 anos, aproveitou as férias escolares do filho, Rael, de 7 anos e viajou para o Ceará. A atriz compartilhou fotos na praia de Jericoacoara e celebrou os momentos especiais ao lado do menino, fruto do antigo relacionamento com André Resende.

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"Eu amo Jericoacoara e sempre comentava com o Rael, ele está animado para a viagem. Além disso, essa é a nossa época favorita juntos, viagem de férias só nós dois", contou.

Já no Instagram Stories, Isis Valverde surgiu coladinha ao herdeiro e se declarou. "Meu amor amor", escreveu na legenda.