Atuação em 12 áreas

Com a expansão, a Força Municipal passa a estar presente em 12 áreas da cidade. As equipes atuam a pé, em motocicletas e em viaturas, distribuídas em duplas ou trios posicionados em pontos previamente definidos conforme a dinâmica de cada região.

Desde o início das atividades, em 15 de março, a Força Municipal já realizou mais de 6,6 mil abordagens e efetuou 817 prisões por crimes como roubo, furto e receptação. Nesse período, os agentes também recuperaram 141 aparelhos celulares, 139 motocicletas e 15 cordões, além de apreenderem uma arma de fogo, seis réplicas de arma de fogo e 45 armas brancas.