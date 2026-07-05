Agentes realizam policiamento preventivo e ostensivo

O eixo de atuação entre o Terminal Jardim Oceânico e a Praça do Ó abrange a estação do metrô e o terminal do BRT. Já a região do cruzamento da Avenida Ayrton Senna com a Avenida das Américas engloba o entorno do Barra Shopping, do Terminal Alvorada e do Bosque da Barra.

"A Força Municipal tem como função principal o policiamento preventivo e ostensivo. As equipes são bem treinadas, bem remuneradas, bem equipadas, bem orientadas, bem monitoradas e integradas. A atuação é proativa, com os quadros de missão dirigida. Todos os patrulhamentos, todas as rotas seguidas pelas motocicletas, viaturas e agentes a pé são previamente definidas com base num planejamento de localização das manchas criminais, com o papel de complementar as forças de segurança", explicou o secretário municipal de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.