Monitoramento em tempo real

O modelo de policiamento na Barra da Tijuca segue o mesmo já adotado em outros bairros da capital, permitindo direcionar o efetivo aos locais e horários com alta incidência de roubos e furtos, reforçando o policiamento preventivo e ostensivo e ampliando a sensação de segurança da população.
"Todo o efetivo é acompanhado em tempo real pela nossa Sala de Monitoramento, por meio de câmeras corporais e sistemas que garantem mais controle e rapidez nas respostas às ocorrências", completou Brenno Carnevale.