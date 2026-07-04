Egito descobre cidade perdida da era bizantina

Uma cidade residencial da era bizantina bem preservada no deserto ocidental é uma das duas grandes descobertas arqueológicas anunciadas pelo Egito neste sábado, 4.

As recentes descobertas no Oásis de Dakhla e no sítio arqueológico de Marina el-Alamein, perto de Alexandria, são os últimos achados que o governo egípcio espera que impulsionem o setor turístico vital do país, em parte motivado pelo turismo de antiguidades.

Juntamente com o estratégico Canal de Suez, o turismo é uma importante fonte de divisas estrangeiras para o país, que enfrenta dificuldades financeiras.

O Ministério do Turismo e Antiguidades afirmou que a primeira descoberta revela detalhes da vida cotidiana, do desenvolvimento urbano e das atividades econômicas no Oásis de Dakhla no século IV, quando o Egito fazia parte do Império Bizantino.

Os bairros desenterrados incluíam vias norte-sul que eram cortadas por ruas leste-oeste, formando praças abertas e espaços públicos, disse Hisham el-Leithy, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades.

Uma basílica que data de meados do século IV fica na cabeceira do assentamento, com vista para as ruas principais, juntamente com os restos de duas torres de vigia que protegiam os arredores, disse Mahmoud Massoud, que preside a missão arqueológica.

O oásis, localizado na província de Novo Vale, no deserto ocidental do Egito, está na Lista Indicativa da Unesco , a um passo de ser adicionado à Lista do Patrimônio Mundial da agência.

Uma estrutura fortemente fortificada com grossas muralhas defensivas e muitas casas compostas por salões de recepção e telhados abobadados foi encontrada na área, disse Massoud.

Entre elas estava a casa de Tisous, identificada como a de um diácono da igreja e datada da segunda metade do século IV, que os arqueólogos acreditam ter servido como igreja doméstica antes da construção da basílica da cidade.

Os arqueólogos também descobriram fornos de pão, cozinhas e ferramentas de moagem de pedra que aparentemente eram usadas para produzir alimentos. Foram encontradas ainda moedas de bronze bem preservadas com retratos de imperadores bizantinos, inscrições em latim e símbolos cristãos, além de um conjunto de moedas de ouro que datam do reinado do imperador romano Constâncio II, que governou entre 337 e 361, segundo o comunicado do ministério.

Diaa Zahran, chefe do departamento de Antiguidades Islâmicas, Coptas e Judaicas, afirmou que encontraram uma coleção de cerca de 200 fragmentos de cerâmica que teriam sido usados como material de escrita. Os fragmentos, conhecidos como óctraca, contêm inscrições que detalham transações comerciais, correspondências e outros aspectos da vida cotidiana, explicou Zahran.

Em outra descoberta, arqueólogos encontraram 18 tumbas antigas no sítio arqueológico de Marina el-Alamein, que fica a cerca de 100 quilômetros (62 milhas) a oeste da cidade mediterrânea de Alexandria.

As descobertas incluíram 11 túmulos escavados na rocha, com uma profundidade média de 8 metros, e sete túmulos construídos na superfície com calcário, informou o ministério. Isso elevou o total de túmulos encontrados no local para 48, segundo o ministério.

No local, os arqueólogos encontraram vasos de cerâmica, ânforas, lâmpadas, pratos, altares e bacias de calcário, segundo informações divulgadas pelo ministério.

A chefe da missão, Eman Abdel-Khaliq, disse que encontraram um sarcófago de granito de 2,5 metros de comprimento, com restos mortais que estão sendo estudados. Perto do sarcófago, encontraram os restos de uma estátua de gesso de uma esfinge, acrescentou.

Abdel-Khaliq disse que também encontraram 4 moedas de ouro colocadas dentro da boca de alguns dos falecidos - conhecidas como "língua de ouro", uma prática associada às crenças funerárias daquela época.

Marina el-Alamein é um sítio arqueológico próximo à cidade de Alamein, na costa norte do Egito, descoberto em 1986. Os arqueólogos acreditam que o local era a antiga cidade portuária greco-romana de Leukaspis, no Mediterrâneo, construída no século II e que prosperou até o século IV, segundo o ministério.

O turismo no Egito começou a se recuperar após anos de turbulência política e violência que se seguiram à revolta de 2011, bem como à pandemia do coronavírus.

Um número recorde de 19 milhões de turistas visitou o Egito no ano passado, um aumento de 21% em relação a 2024, segundo dados oficiais. Os primeiros quatro meses de 2026 registraram 6,1 milhões de turistas, em comparação com 5,7 milhões no mesmo período de 2025, conforme mostram os dados. Fonte: Associated Press.