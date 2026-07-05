Brasil enfrenta a Noruega hoje pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Também jogam hoje os times do México e da Inglaterra, na Cidade do México, às 21h.
Os vencedores avançam para as quartas de final e os derrotados deixam a competição. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos e, se necessário, disputa por pênaltis.
Os jogos das oitavas de final seguem até a próxima terça-feira (7). Na quinta-feira (9) começam as disputas pelas quartas de final.
Fique por dentro das partidas e resultados. Veja a tabela de pontos por grupos
Jogos deste domingo, 5 de julho
- 17h – Brasil x Noruega (Nova York/Nova Jersey)
- 21h – México x Inglaterra (Cidade do México)