Ex-mulher do goleiro Bruno é encontrada após 3 dias desaparecida e dá entrada em hospital de BH

Dayanne Rodrigues do Carmo, de 39 anos, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, deu entrada em um hospital de Belo Horizonte na noite deste sábado, 4, após passar três dias desaparecida.

A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que afirmou que Dayanne foi socorrida na noite de sábado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico. A PCMG também indicou que "apura as circunstâncias do fato".

Ainda não há mais informações sobre a saúde de Dayanne ou sobre como ela foi encontrada. Segundo o registro da Polícia Militar, Dayanne havia sido vista pela última vez na manhã de quinta-feira, 2, por volta das 11h, em Ribeirão das Neves (MG), onde morava com o marido (cujo nome não foi divulgado) e dois filhos.

Ela informou ao marido que iria à casa da mãe para deixar os filhos sob os cuidados dela, mas não retornou.

O marido relatou à PM que, mais tarde, encontrou o celular da esposa e cartas com "conteúdo de despedida" na residência do casal. No aparelho, foram localizadas mensagens trocadas com pessoas que se identificavam como agiotas e cobravam dívidas da mulher. A polícia trabalhava a hipótese de desaparecimento voluntário, sem indícios da prática de crime.