Alcione cai em palco no Maranhão e atualiza estado de saúde

A cantora Alcione sofreu uma queda enquanto se apresentava no Arraial do Ipem, evento em São Luís, no Maranhão, na noite deste sábado, 4. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a cantora se desequilibrando para trás e sendo prontamente auxiliada por integrantes da equipe.

Segundo a TV Mirante, Alcione continuou o show logo em seguida. No momento da queda, ela cantava Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão ao lado dos cantores Ribinha de Maracanã, Marcos da Maioba e Chagas do Boi de Ribamar.

Na manhã deste domingo, 5, a cantora usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde e disse que está "ótima". "Vocês acham que é um 'tombinho' que vai me derrubar? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer", brincou Alcione em um vídeo publicado no Instagram.

No mesmo dia do show no Arraial do Ipem, a cantora também se apresentou no Theatro Arthur Azevedo, em São Luís, segundo teatro mais antigo em funcionamento no Brasil. Alcione participou de um concerto de reinauguração do teatro após uma reforma, ao lado da Orquestra Filarmônica do Maranhão.