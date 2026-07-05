SSP oferece R$ 50 mil por informações sobre suspeito de tentar matar tenente da Rota

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) anunciou neste domingo, 5, que oferece uma recompensa de R$ 50 mil por informações que contribuam na localização e prisão de Hércules da Costa Siqueira, conhecido pelos vulgos "Golias" e "Peruca", suspeito da tentativa de homicídio do tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel.

Outros dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos. Segundo a SSP, as denúncias para encontrar Hércules Siqueira podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 181 ou pelo portal da Secretaria da Segurança Pública.

A SSP garante o sigilo das informações e orienta que a população não tente abordar o suspeito. "Qualquer informação sobre seu paradeiro deve ser comunicada imediatamente às autoridades", diz a Secretaria paulista em nota.

Ronickson Pimentel foi baleado no último dia 27 de junho e, desde então, segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. De acordo com o último boletim divulgado pela Rota na quinta-feira, 2, o tenente está em estado grave, mas apresenta boa resposta ao tratamento e evolução considerada dentro do esperado.

O policial é irmão mais velho de Eloá Pimentel, que foi morta aos 15 anos pelo ex-namorado Lindemberg Fernandes Alves, em outubro de 2008, no caso que ficou conhecido como o sequestro mais longo da história de São Paulo.