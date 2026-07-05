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Semana no Rio será de tempo instável; veja a previsão

Sol pode aparecer de forma tímida, mas céu deve permanecer nublado

Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio
Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio -
Rio - A semana do carioca terá um cenário de instabilidade com a passagem de uma nova frente fria. Apesar do céu carregado, o sol pode aparecer de forma tímida em alguns pontos da cidade, segundo o Sistema Alerta Rio. Neste domingo (5), o tempo é influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. A mínima prevista é de 16°C e máxima é de 27°C.
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Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Para este domingo (5), a mínima prevista é de 16°C e máxima é de 27°C - Érica Martin/Agência O Dia
Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Previsão do tempo neste domingo (5) na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio - Érica Martin/Agência O Dia
Para este domingo (5), a mínima prevista é de 16°C e máxima é de 27°C - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Movimentação na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo (5) - Érica Martin/Agência O Dia
Neste domingo (5), o tempo é influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano - Érica Martin/Agência O Dia

Na segunda-feira (6), haverá redução de nebulosidade e o sol pode voltar a aparecer entre as nuvens. Não há previsão de chuva e os ventos estarão de fracos a moderados. A temperatura deve chegar aos 30°C, enquanto a mínima aos 15°C.

A terça-feira (7) será marcada pela aproximação de uma nova frente fria no fim do dia, que influenciará o tempo, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado. Chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada pode cair a partir da noite. Rajadas de vento podem ocorrer. A temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 17°C.

O tempo segue instável na quarta-feira (8) devido à rápida passagem da frente fria e à entrada de umidade do oceano. Há previsão de chuva fraca a moderada isolada na madrugada e manhã, passando a chuva fraca a partir da tarde. A temperatura entra em declínio, com máxima de 24°C e mínima de 14°C.

Na quinta-feira (9), um sistema de alta pressão influenciará o tempo, com previsão de céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. O sol pode voltar a aparecer entre as nuvens. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 28°C e mínima de 13°C.
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