Semana no Rio será de tempo instável; veja a previsão

Rio - A semana do carioca terá um cenário de instabilidade com a passagem de uma nova frente fria. Apesar do céu carregado, o sol pode aparecer de forma tímida em alguns pontos da cidade, segundo o Sistema Alerta Rio. Neste domingo (5), o tempo é influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. A mínima prevista é de 16°C e máxima é de 27°C.

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Na segunda-feira (6), haverá redução de nebulosidade e o sol pode voltar a aparecer entre as nuvens. Não há previsão de chuva e os ventos estarão de fracos a moderados. A temperatura deve chegar aos 30°C, enquanto a mínima aos 15°C.A terça-feira (7) será marcada pela aproximação de uma nova frente fria no fim do dia, que influenciará o tempo, com previsão de céu parcialmente nublado a nublado. Chuva fraca a ocasionalmente moderada isolada pode cair a partir da noite. Rajadas de vento podem ocorrer. A temperatura máxima será de 32°C e a mínima de 17°C.O tempo segue instável na quarta-feira (8) devido à rápida passagem da frente fria e à entrada de umidade do oceano. Há previsão de chuva fraca a moderada isolada na madrugada e manhã, passando a chuva fraca a partir da tarde. A temperatura entra em declínio, com máxima de 24°C e mínima de 14°C.Na quinta-feira (9), um sistema de alta pressão influenciará o tempo, com previsão de céu parcialmente nublado a claro e sem chuva. O sol pode voltar a aparecer entre as nuvens. A temperatura entrará em elevação, com máxima de 28°C e mínima de 13°C.