Trabalha Rio cadastra currículo em cinco bairros nesta semana

O programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), realizará seis ações itinerantes em bairros das zonas Oeste e Norte da cidade, entre os dias 6 e 11 de julho. Com isso, moradores dessas localidades que estejam em busca de vagas de trabalho terão a chance de receber atendimento do programa perto de casa.



As equipes da secretaria vão atender gratuitamente trabalhadores interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Quem comparecer aos pontos itinerantes poderá fazer o cadastro ou a atualização do currículo, receber orientações sobre processos seletivos e conhecer vagas compatíveis com o seu perfil profissional.



A agenda da semana começa na segunda-feira (6), em Realengo. Na terça-feira (7), o programa terá dois pontos de atendimento: um na Ilha do Governador e outro em Acari. Na quarta-feira (8), a ação será realizada em Santa Cruz. O encerramento acontece em Campo Grande, com atendimentos na sexta-feira (10) e no sábado (11).

Confira a programação:



6 de julho (segunda-feira)



10h às 14h



Cozinha Comunitária Carioca Odete Gomes



Rua Corrêa Teixeira, 79 – Realengo

7 de julho (terça-feira)



10h às 14h



Cozinha Comunitária Carioca Boogie Wogie



Rua Ubatuba, 23 – Pitangueiras – Ilha do Governador

7 de julho (terça-feira)



10h às 14h



Hospital Municipal Ronaldo Gazolla



Avenida Pastor Martin Luther King, 10.976 – Acari

8 de julho (quarta-feira)



10h às 14h



AMUBUA – Associação de Moradores de União das Bases Urucânia e Adjacências



Rua José Silton Pinheiro, 51 – Conjunto Urucânia – Santa Cruz

10 de julho (sexta-feira)



10h às 14h



Igreja Chama do Amor



Estrada dos Caboclos, 257 – Campo Grande

11 de julho (sábado)



10h às 14h



Estrada do Moinho, 709 – Campo Grande

O programa Trabalha Rio, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), realizará seis ações itinerantes em bairros das zonas Oeste e Norte da cidade, entre os dias 6 e 11 de julho. Com isso, moradores dessas localidades que estejam em busca de vagas de trabalho terão a chance de receber atendimento do programa perto de casa.

As equipes da secretaria vão atender gratuitamente trabalhadores interessados em ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Quem comparecer aos pontos itinerantes poderá fazer o cadastro ou a atualização do currículo, receber orientações sobre processos seletivos e conhecer vagas compatíveis com o seu perfil profissional.

A agenda da semana começa na segunda-feira (6/7), em Realengo. Na terça-feira (7/7), o programa terá dois pontos de atendimento, um na Ilha do Governador e outro em Acari. Na quarta-feira (8/7), a ação será realizada em Santa Cruz. O encerramento acontece em Campo Grande, com atendimentos na sexta-feira (10/7) e no sábado (11/7).

Segundo o secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, estar presente nos bairros é uma forma de aproximar o poder público da população e tornar o acesso às oportunidades mais simples.

"Sabemos que muitas vezes o povo trabalhador carioca enfrenta dificuldades para se deslocar em busca de oportunidades. É pensando nessas pessoas que o Prefeito Eduardo Cavalieri nos tem orientado a colocar o Trabalha Rio mais vezes nas ruas. Nosso papel é diminuir essa distância entre quem quer trabalhar e quem está contratando. Cada atendimento pode representar um novo começo para uma família."

Confira a programação:

6 de julho (segunda-feira)

10h às 14h

Cozinha Comunitária Carioca Odete Gomes

Rua Corrêa Teixeira, 79 – Realengo





7 de julho (terça-feira)

10h às 14h

Cozinha Comunitária Carioca Boogie Wogie

Rua Ubatuba, 23 – Pitangueiras – Ilha do Governador





7 de julho (terça-feira)

10h às 14h

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla

Avenida Pastor Martin Luther King, 10.976 – Acari





8 de julho (quarta-feira)

10h às 14h

AMUBUA – Associação de Moradores de União das Bases Urucânia e Adjacências

Rua José Silton Pinheiro, 51 – Conjunto Urucânia – Santa Cruz





10 de julho (sexta-feira)

10h às 14h

Igreja Chama do Amor

Estrada dos Caboclos, 257 – Campo Grande





11 de julho (sábado)

10h às 14h

Estrada do Moinho, 709 – Campo Grande