Alcione cai no palco durante show em São Luís e tranquiliza fãs; assista

Rio - Alcione levou um susto durante a apresentação no Arraial do Ipem, em São Luís, na noite de sábado (4). A cantora maranhense, de 78 anos, se desequilibrou e caiu no palco enquanto participava da programação junina do evento. Apesar da queda, a artista recebeu ajuda imediata da equipe, se levantou, sentou em uma cadeira e seguiu com o show normalmente.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do tombo. No palco, Alcione recebia os cantadores Ribinha de Maracanã, do Boi de Maracanã; Chagas, do Boi de Ribamar; e Marcos, do Boi da Maioba. O grupo interpretava a toada "Maranhão, Meu Tesouro, Meu Torrão", uma das canções mais tradicionais da cultura popular maranhense e eternizada na voz da artista.





AGORA: Alcione cai no palco durante apresentação em São Luís. pic.twitter.com/6IIIWbwag9 — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) July 5, 2026 Neste domingo (5), Alcione usou as redes sociais para tranquilizar o público e tratou o episódio com bom humor. A cantora afirmou que passa bem, agradeceu as mensagens de carinho e citou um trecho de "Volta por cima", música conhecida na voz de Beth Carvalho.



"Vem cá, vocês acham que é um tombinho que vai me derrubar? Um tombo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer. Tô ótima e obrigada pela preocupação, gente", disse ela.



A apresentação no Arraial do Ipem foi uma das atrações da programação junina em São Luís, que reúne artistas locais, grupos de bumba meu boi, quadrilhas e tambor de crioula. Antes do show no evento, Alcione também participou de uma apresentação especial no Teatro Arthur Azevedo, ao lado da Orquestra Filarmônica do Maranhão. Neste domingo (5), Alcione usou as redes sociais para tranquilizar o público e tratou o episódio com bom humor. A cantora afirmou que passa bem, agradeceu as mensagens de carinho e citou um trecho de "Volta por cima", música conhecida na voz de Beth Carvalho."Vem cá, vocês acham que é um tombinho que vai me derrubar? Um tombo? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, que eu não sou uma qualquer. Tô ótima e obrigada pela preocupação, gente", disse ela.A apresentação no Arraial do Ipem foi uma das atrações da programação junina em São Luís, que reúne artistas locais, grupos de bumba meu boi, quadrilhas e tambor de crioula. Antes do show no evento, Alcione também participou de uma apresentação especial no Teatro Arthur Azevedo, ao lado da Orquestra Filarmônica do Maranhão.