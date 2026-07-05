Repórter Graciela Andrade lamenta saída da Globo após mais de 20 anos

A repórter Graciela Andrade saiu da TV Globo após mais de duas décadas. A informação foi confirmada por ela em seu perfil no Instagram.

O Estadão buscou contato com a emissora para mais detalhes a respeito da demissão, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Graciela também foi contatada, porém não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Após surgirem rumores de sua demissão nas redes sociais, alguns fãs foram até a página da jornalista para esclarecer. Um usuário identificado como Jorge questionou: "Você saiu da Globo, querida?". "Saí sim!", respondeu a repórter.

Outro espectador comentou em uma postagem antiga de Graciela Andrade no Instagram: "Não gostei da notícia que você saiu da Globo Minas [emoji de carinha com lágrima]". A jornalista respondeu: "Pois é! Estou bem triste, também! Obrigada pelo carinho!"

Entre algumas de suas coberturas marcantes estiveram parte da passagem do Papa Francisco pelo Brasil (2013), o sequestro e assassinato de Eloá Pimentel (2008), o acidente aéreo da TAM no aeroporto de Congonhas (2008) e a série SOS Paz, sobre violência urbana, exibida no RJTV (2002), entre outras.

Ao longo da carreira, fez diversas aparições em telejornais importantes da emissora, como o Jornal Nacional e o Jornal da Globo.