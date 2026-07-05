Cacique Raoni respira sem aparelhos, mas segue na UTI

O líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp). Segundo o último boletim médico da unidade, o estado de saúde dele é estável.
O cacique não apresenta febre, respira sem ajuda de ventilação mecânica e está aceitando melhor a alimentação via oral. Ainda assim, o líder indígena utiliza um dreno no tórax.
Raoni deu entrada no Hospital São Paulo em 19 de junho com um quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Ele foi submetido à cirurgia de desobstrução no dia seguinte, para a manutenção do trânsito intestinal.
Segundo o boletim médico, divulgado na tarde neste sábado (4), o cacique apresentou hemorragia digestiva na última terça-feira (30), mas o episódio já foi controlado.
Raoni chegou à capital paulista após ser transferido do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, norte de Mato Grosso, onde estava sendo tratado desde o dia 14 de junho.
O tratamento está sendo acompanhado e conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação equipe médica.
O cacique não apresenta febre, respira sem ajuda de ventilação mecânica e está aceitando melhor a alimentação via oral. Ainda assim, o líder indígena utiliza um dreno no tórax.
Raoni deu entrada no Hospital São Paulo em 19 de junho com um quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Ele foi submetido à cirurgia de desobstrução no dia seguinte, para a manutenção do trânsito intestinal.
Segundo o boletim médico, divulgado na tarde neste sábado (4), o cacique apresentou hemorragia digestiva na última terça-feira (30), mas o episódio já foi controlado.
Raoni chegou à capital paulista após ser transferido do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, norte de Mato Grosso, onde estava sendo tratado desde o dia 14 de junho.
O tratamento está sendo acompanhado e conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação equipe médica.