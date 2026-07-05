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Cacique Raoni respira sem aparelhos, mas segue na UTI

Líder indígena está internado em estado de saúde estável

Raoni deu entrada em hospital do Mato Grosso em 15 de junho, mas foi transferido para unidade em São Paulo
Raoni deu entrada em hospital do Mato Grosso em 15 de junho, mas foi transferido para unidade em São Paulo -
O líder indígena Raoni Metuktire, de 93 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Paulo (HSP/Unifesp). Segundo o último boletim médico da unidade, o estado de saúde dele é estável.

O cacique não apresenta febre, respira sem ajuda de ventilação mecânica e está aceitando melhor a alimentação via oral. Ainda assim, o líder indígena utiliza um dreno no tórax.

Raoni deu entrada no Hospital São Paulo em 19 de junho com um quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Ele foi submetido à cirurgia de desobstrução no dia seguinte, para a manutenção do trânsito intestinal.

Segundo o boletim médico, divulgado na tarde neste sábado (4), o cacique apresentou hemorragia digestiva na última terça-feira (30), mas o episódio já foi controlado.

Raoni chegou à capital paulista após ser transferido do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, norte de Mato Grosso, onde estava sendo tratado desde o dia 14 de junho.

O tratamento está sendo acompanhado e conduzido pelo médico Franz Robert Apodaca Torrez, que já vinha monitorando a evolução do caso em articulação equipe médica.
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