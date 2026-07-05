Homem das taças recebe alta após infarto e promete 'vida nova'

Rio — A última semana foi de susto, recuperação e renovação para o artesão Jarbas Meneghini, de 58 anos, conhecido por confeccionar réplicas da taça da Copa do Mundo.
Após sofrer um infarto, passar por uma angioplastia e ficar internado por vários dias, ele recebeu alta médica neste final de semana e agora comemora não apenas a recuperação da saúde, mas também o início de uma nova etapa da vida.
A reportagem de O DIA havia mostrado, no fim de junho, que Jarbas estava internado no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Na ocasião, ele aguardava transferência para o Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro (IECAC), onde foi submetido a exames e procedimentos cardíacos.
Neste domingo (5), já em casa, Jarbas contou que a recuperação está evoluindo bem e relembrou os momentos difíceis vividos durante a emergência médica.
“Estou melhor. Tive alta. Passei muito mal. A dor começou às 15h e, mesmo medicado, a dor só foi parar a noite”, relatou.
Segundo o artesão, a angioplastia foi realizada na última sexta-feira. Após o procedimento e a avaliação médica, ele recebeu autorização para voltar para casa.
“Cheguei em casa sábado de manhã. Foi uma coisa muito simples, não doeu nada. No dia seguinte, tive alta. Agora vou viver uma vida nova”, afirmou.
Conhecido como o “homem das taças”, Jarbas revelou que pretende homenagear os profissionais que participaram de seu tratamento.
“Vou levar uma taça de presente para as equipes médicas”, disse, referindo-se aos hospitais onde recebeu os atendimentos.
Mesmo diante do susto, a paixão pelo futebol continua presente. Neste domingo, ele acompanha o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo ao lado dos familiares, seguindo todas as recomendações médicas.
“Vou ver o jogo em casa, com familiares, família aqui, alimentação controlada. Ainda sonhei que o Brasil ganhava de 3 a 1. Tomara que o Brasil vença”, disse.
A ligação de Jarbas com a Seleção atravessa décadas. Segundo ele, a paixão pelo Brasil começou ainda durante a Copa do Mundo de 1978 e acompanhou toda a sua trajetória de vida, ajudando inclusive a inspirar o trabalho que o tornou conhecido nacionalmente.
Depois do infarto, porém, a prioridade passa a ser a saúde. O artesão afirma que adotará uma rotina completamente diferente da que levava antes do problema cardíaco.
“Agora estou tomando remédio de pressão, zero sal e zero açúcar. Vou melhorar a alimentação, com repouso e exercício. Vou cuidar mais da saúde, agora é uma vida nova”, explicou.
A mudança de hábitos marca um novo capítulo na vida de Jarbas. O homem que passou décadas fabricando símbolos de conquistas esportivas agora celebra uma vitória pessoal: a recuperação após um dos momentos mais delicados de sua vida.
Neste domingo (5), já em casa, Jarbas contou que a recuperação está evoluindo bem e relembrou os momentos difíceis vividos durante a emergência médica.
“Estou melhor. Tive alta. Passei muito mal. A dor começou às 15h e, mesmo medicado, a dor só foi parar a noite”, relatou.
Segundo o artesão, a angioplastia foi realizada na última sexta-feira. Após o procedimento e a avaliação médica, ele recebeu autorização para voltar para casa.
“Cheguei em casa sábado de manhã. Foi uma coisa muito simples, não doeu nada. No dia seguinte, tive alta. Agora vou viver uma vida nova”, afirmou.
Conhecido como o “homem das taças”, Jarbas revelou que pretende homenagear os profissionais que participaram de seu tratamento.
“Vou levar uma taça de presente para as equipes médicas”, disse, referindo-se aos hospitais onde recebeu os atendimentos.
Mesmo diante do susto, a paixão pelo futebol continua presente. Neste domingo, ele acompanha o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo ao lado dos familiares, seguindo todas as recomendações médicas.
“Vou ver o jogo em casa, com familiares, família aqui, alimentação controlada. Ainda sonhei que o Brasil ganhava de 3 a 1. Tomara que o Brasil vença”, disse.
A ligação de Jarbas com a Seleção atravessa décadas. Segundo ele, a paixão pelo Brasil começou ainda durante a Copa do Mundo de 1978 e acompanhou toda a sua trajetória de vida, ajudando inclusive a inspirar o trabalho que o tornou conhecido nacionalmente.
Depois do infarto, porém, a prioridade passa a ser a saúde. O artesão afirma que adotará uma rotina completamente diferente da que levava antes do problema cardíaco.
“Agora estou tomando remédio de pressão, zero sal e zero açúcar. Vou melhorar a alimentação, com repouso e exercício. Vou cuidar mais da saúde, agora é uma vida nova”, explicou.
A mudança de hábitos marca um novo capítulo na vida de Jarbas. O homem que passou décadas fabricando símbolos de conquistas esportivas agora celebra uma vitória pessoal: a recuperação após um dos momentos mais delicados de sua vida.