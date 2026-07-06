Atropelador é capturado

O homem suspeito de atropelar seis jovens e fugir sem prestar socorro, em Niterói, foi preso ontem. Ele foi encontrado em Maria Paula, São Gonçalo. Até o fechamento desta edição, não havia informações sobre a identificação dele.

O caso aconteceu na noite de 8 de maio, na Estrada Caetano Monteiro, no Largo da Batalha, em Pendotiba. Segundo as investigações, o grupo seguia de bicicleta pela via quando foi atingido por um carro. Após o atropelamento, o motorista deixou o local sem prestar qualquer assistência às vítimas. Entre os feridos estavam adolescentes e jovens com idades entre 13 e 18 anos.

Com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói, a Polícia Civil analisou imagens de câmeras de monitoramento e conseguiu rastrear a rota percorrida pelo veículo após o atropelamento. As diligências permitiram identificar o automóvel, o motorista e as circunstâncias do caso. Com base nas provas reunidas, foi solicitada a prisão preventiva do investigado, que foi autorizada pela Justiça.

O homem responderá por tentativa de homicídio qualificado, omissão de socorro, fuga do local do acidente para evitar responsabilização e condução de veículo sob efeito de álcool ou substância psicoativa.