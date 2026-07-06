Em outro caso, homem alegou que trabalhava como entregador de farmácia

Um homem foi preso, na quarta-feira passada (1º), investigado por venda proibida de remédios controlados e anabolizantes em Niterói. Felipe Eusébio Soares, 33 anos, foi encontrado na Avenida Francisco da Cruz, no bairro Cafubá.

Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam uma denúncia anônima informando que um homem realizava entregas de substâncias controladas e anabolizantes. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais abordaram o suspeito.

Durante a revista realizada pelos agentes foram apreendidas sete ampolas de tirzepatida, uma ampola de anabolizante e uma caixa de sibutramina, emagrecedor que exige retenção de receita médica.

Ainda de acordo com a corporação, Felipe afirmou que trabalhava como entregador de uma farmácia. No entanto, após consulta ao sistema, os agentes verificaram que o CNPJ informado pertencia a uma empresa que não atuava no ramo farmacêutico e funcionava em um endereço residencial.

O investigado foi detido em flagrante e encaminhado à 81ª DP (Itaipu). Na delegacia, equipes do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) e da Vigilância Sanitária de Niterói realizaram a perícia do material apreendido, que posteriormente foi descartado.