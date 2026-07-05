'Não sou o Haaland', brinca Luísa Sonza após eliminação do Brasil

Luísa Sonza publicou uma brincadeira em seu Instagram após a derrota do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos. "Não sou o Haaland", escreveu a cantora usando uma camisa da seleção brasileira. Pouco antes do jogo, ela já havia recriado o vídeo viral em que o atacante norueguês toma um susto ao se deparar com um espelho durante uma refeição.

Ela brincou sobre a semelhança entre seus cabelos, loiros e longos: "Eu prometo jogar mal hoje! A gente até se assusta, mas lembra que aqui é do Brasil!"

Haaland faz 2 em derrota do Brasil

Luísa Sonza fez referência ao jogo entre Brasil e Noruega, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante Erling Haaland, do Manchester City, foi o autor dos dois gols da vitória por 2 a 1, chegando a sete na competição, um dos artilheiros ao lado de Messi (Argentina) e Mbappé (França). Neymar descontou para o Brasil, de pênalti. Leia mais sobre o jogo aqui.

Sem título ao menos até 2030, o Brasil iguala o maior período de jejum da história da seleção sem ganhar uma Copa do Mundo, os 28 anos entre 1930 e 1958.