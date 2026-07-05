Huck cita abertura de programa 'mais difícil' da carreira após Brasil ser eliminado na Copa

Luciano Huck abriu o Domingão Com Huck deste domingo, 5, logo após a eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo de 2026, afirmando que "talvez tenha sido a minha entrada mais difícil [no ar] desses anos todos de televisão."

"Sou um apaixonado pela seleção brasileira, torço, gosto, acredito. A hora que terminou o jogo, com a gente eliminado, falaram: 'Vai pro palco ao vivo'. Estamos aqui, inteiros. Só penso nas famílias desses 26 jogadores, da comissão técnica, da tristeza de todos, do Brasil inteiro com essa eliminação", disse o apresentador.

Em seguida, Huck concluiu com uma visão de otimismo: "Que seja o começo de um ciclo que nos leve ao lugar que o Brasil mereça estar na próxima Copa do Mundo".

A próxima Copa do Mundo será disputada em 2030, tendo Portugal, Espanha e Marrocos como sedes. Também estão previstos jogos para Argentina, Uruguai e Paraguai, em comemoração ao centenário da primeira Copa do Mundo de futebol, realizada no Uruguai em 1930.

Antes de apresentar o Domingão no lugar de Faustão, em 2021, Luciano Huck marcou época com o Caldeirão do Huck, lançado no início dos anos 2000, e com o Programa H, que fazia na Band no fim dos anos 1990.