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Colisão na Castelo Branco termina com três carbonizados em SP, incluindo uma criança

Três pessoas morreram carbonizadas após uma colisão entre dois carros na Rodovia Castelo Branco, em Osasco, Grande São Paulo, no fim da noite deste domingo, 5.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 23h49, no km 17 da rodovia, na altura do bairro Rochdale, no sentido interior. Três viaturas foram mobilizadas para a ocorrência.

As vítimas são dois adultos e uma criança, que ficaram presas às ferragens de um dos veículos, que pegou fogo após a batida. Os três morreram no local.

O motorista do outro veículo foi socorrido sob escolta policial com ferimentos leves pela equipe de atendimento da concessionária responsável pela rodovia. O homem não autorizou a realização do teste do bafômetro.

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