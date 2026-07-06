Esposa de Messi agradece à mulher de Cristiano Ronaldo por presentes recebidos de sua loja

Uma interação entre Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, e Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, repercutiu nas redes sociais. Nos stories de seu Instagram, a argentina agradeceu à espanhola-argentina pelo envio de alguns produtos de sua loja.

"Muito obrigada. Tudo lindo. Te desejo todo êxito do mundo", escreveu a influenciadora.

Mimoa, loja de Georgina, traz uma série de produtos de roupas esportivas, com envio para o Brasil disponível. Na postagem, Antonela mostrou uma caixa com alguns itens, além de uma carta.

Mesmo com a eliminação do Brasil da Copa do Mundo, o torneio segue a todo vapor, com o jogo de Portugal e Espanha nesta segunda-feira, 6, a partir das 16h.

Enquanto isso, Messi e seus companheiros enfrentam o Egito nesta terça-feira, 7, às 13h.