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Trajetória: George Clooney será homenageado com Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza

George Clooney receberá uma homenagem do Festival de Cinema de Veneza por conta de sua trajetória nas artes. O prêmio em questão é o Leão de Ouro, que honra três das funções que já exerceu dentro da sétima arte: ator, diretor e produtor.

A Bienal de Veneza, organizadora do festival, elogiou a trajetória de George Clooney e destacou sua versatilidade ao longo da carreira. A instituição afirmou que o ator reúne "uma combinação perfeita do glamour estelar de outros tempos, um profissionalismo notável e uma sensibilidade moderna", e ressaltou sua capacidade de transitar por diferentes gêneros cinematográficos.

Na sequência, a Bienal afirmou que, em todas essas produções, Clooney soube adaptar sua atuação sem perder sua identidade artística. O diretor Alberto Barbera declarou que o ator "calibrou seu tom de voz, mantendo-se fiel a si mesmo: irônico e melancólico, fascinante e reflexivo, brilhante e capaz de uma profundidade inesperada".

A respeito da homenagem, o ator celebrou e descreveu: "Tive tantos momentos extraordinários em Veneza. Este festival é, sem dúvida, o meu favorito, e receber o Leão de Ouro é uma enorme honra. Também significa, provavelmente, que estou ficando velho, mas aceito de bom grado".

A instituição também destacou o trabalho de Clooney como diretor ao afirmar que ele demonstrou a mesma qualidade "nos nove filmes que realizou quando decidiu ficar atrás das câmeras, todos os quais revelam uma concepção exigente e generosa do cinema".

A homenagem também reconhece o impacto da atuação pública de Clooney. Segundo a organização, tanto os filmes dirigidos pelo cineasta quanto sua imagem pública refletem "um compromisso com causas sociais e humanitárias, tornando-o uma figura de absoluta proeminência no universo do entretenimento atual".

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