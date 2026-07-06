Além de Enola: 7 filmes e séries do universo de Sherlock Holmes para ver no streaming

A estreia de Enola Holmes 3 na Netflix, na última quarta-feira, 1º, ampliou o universo inspirado nas histórias do detetive criado por Arthur Conan Doyle. O terceiro filme da franquia acompanha uma protagonista mais madura, agora às vésperas de se casar com Lorde Tewkesbury, quando o desaparecimento de seu irmão, Sherlock Holmes, transforma os preparativos da cerimônia em uma nova investigação repleta de reviravoltas.

Para quem quer continuar explorando esse universo para além de Enola, as plataformas de streaming reúnem produções que revisitam Sherlock Holmes sob diferentes perspectivas. Confira outros sete filmes e séries sobre o universo do detetive para ver em casa:

Jovem Sherlock (2026)

Na série criada por Guy Ritchie, Sherlock Holmes aparece muito antes de se tornar o lendário detetive. Aos 19 anos, ele leva uma vida indisciplinada e acaba envolvido em um assassinato em Oxford, que coloca sua liberdade em risco. Ao investigar o crime para provar sua inocência, descobre uma conspiração de alcance global e dá os primeiros passos na carreira de investigador.

Onde assistir: Prime Vídeo

Holmes & Watson (2018)

Nesta versão bem-humorada, Sherlock Holmes e seu inseparável parceiro Watson precisam impedir que Moriarty coloque em prática um plano para assassinar a rainha da Inglaterra.

Onde assistir: Prime Video

Sr. Sherlock Holmes (2015)

Ambientado em 1947, o filme acompanha Sherlock Holmes já aposentado, aos 93 anos. Morando em uma casa isolada no litoral com sua governanta, Mrs. Munro, e Roger, filho dela, o detetive enfrenta o avanço da idade e a perda gradual da memória. Mesmo longe da parceria com o Dr. Watson, continua obcecado pelo único caso que nunca conseguiu solucionar e decide revisitá-lo.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV (aluguel ou compra)

Elementary (2012-2019)

A série transporta Sherlock Holmes para a Nova York dos dias atuais. Após deixar uma clínica de reabilitação, ele se muda para Manhattan e passa a morar com a Dra. Joan Watson, uma ex-cirurgiã. Juntos, os dois prestam consultoria ao Departamento de Polícia local e solucionam casos considerados impossíveis.

Onde assistir: Paramount+

Sherlock (2010-2017)

Com Benedict Cumberbatch, a produção britânica atualiza as aventuras de Sherlock Holmes para o século 21. A trama começa quando o dr. John Watson procura um lugar para morar em Londres e conhece o detetive. A partir desse encontro, os dois formam uma parceria dedicada a desvendar assassinatos e outros crimes pela capital inglesa.

Onde assistir: Prime Vídeo

Sherlock Holmes (2009)

Protagonizado por Robert Downey Jr., o filme acompanha Sherlock Holmes e o dr. John Watson na investigação envolvendo Lorde Blackwood, um criminoso ligado a uma conspiração que mistura ciência, ocultismo e política na Londres do fim do século 19. Enquanto tenta solucionar o caso, o detetive também reencontra a ladra Irene Adler.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max

Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras (2011)

Na sequência estrelada por Robert Downey Jr., Sherlock Holmes acredita que o Professor Moriarty está por trás de uma série de assassinatos que ameaça a estabilidade mundial. Enquanto Watson se prepara para o casamento, a dupla embarca em uma nova investigação, marcada por disfarces, perseguições e uma corrida para impedir os planos do maior rival do detetive.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max