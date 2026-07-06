Viih Tube reativa redes sociais e mantém reality polêmico somente no TikTok

Viih Tube voltou às redes sociais neste fim de semana após ter os perfis no Instagram, TikTok e YouTube retirados do ar em meio à polêmica envolvendo o reality As Patroas, gravado com funcionários de sua casa. O programa motivou uma investigação do Ministério Público do Trabalho (MPT), mas a influenciadora não comentou nem a indisponibilidade temporária das contas nem o andamento do caso.

Desde que reativou os perfis, Viih retomou a rotina de publicações. Nos stories do Instagram, divulgou um grupo de descontos em lojas online e, mais tarde, compartilhou registros assistindo ao jogo da seleção brasileira ao lado de familiares.

O reality, porém, não voltou integralmente às plataformas. Os episódios não estão mais disponíveis no Instagram da influenciadora. No TikTok, permanece apenas o primeiro capítulo. Já o segundo episódio, publicado na última quinta-feira, 2, não aparece em nenhuma das redes sociais. Os vídeos também não estão no perfil de Eliezer, já que eram publicados oficialmente na conta de Viih Tube.

Investigação do MPT

Na sexta-feira, 3, o Ministério Público do Trabalho informou ao Estadão que realizou uma audiência de urgência com Viih Tube e Eliezer para obter esclarecimentos sobre denúncias relacionadas à produção e à divulgação do reality envolvendo os empregados domésticos do casal. Segundo o órgão, foram ouvidos os influenciadores e colhidos os primeiros esclarecimentos, etapa que marca o início da investigação.

Em nota, o MPT afirmou que a atuação foi motivada pela relevância social e pela ampla repercussão do caso. O órgão informou que irá apurar possíveis violações aos direitos trabalhistas, verificar se houve exposição incompatível com a dignidade dos trabalhadores e buscar, prioritariamente, soluções consensuais para adequação das condutas.

Polêmica

O reality passou a ser alvo de críticas após exibir funcionários da casa participando de provas consideradas degradantes, como uma dinâmica em que precisavam colocar as mãos dentro de um vaso sanitário e de uma lixeira para recuperar moedas de plástico. Após a repercussão, os influenciadores chegaram a retirar o programa das redes sociais, mas voltaram a publicar o conteúdo dias depois.

No segundo episódio, o casal afirmou que a controvérsia foi planejada para chamar atenção para o debate sobre a escala 6x1 e a precarização das relações de trabalho.

Até o momento, o casal não fez nenhum pronunciamento público sobre a audiência realizada pelo MPT nem explicou por que o reality deixou de aparecer no Instagram e nem o motivo pelo qual o segundo episódio segue fora do ar.