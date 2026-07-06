Motorista é preso após acidente que deixou três pessoas carbonizadas na Castelo Branco

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após um acidente que deixou três pessoas mortas, entre elas uma criança, na Rodovia Castelo Branco, em Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender à ocorrência no fim da noite do domingo, 5, e apuraram que o motorista conduzia o veículo em alta velocidade quando colidiu na traseira de outro automóvel.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) a colisão envolveu um Honda Civic e um Renault Kwid. De acordo com a agência, o Civic atingiu a traseira do Kwid, que foi incendiado logo após o impacto.

O acidente aconteceu por volta das 23h49, no km 17 da rodovia, no sentido interior. Dois adultos e uma criança, que estavam no veículo atingido, ficaram presos às ferragens e morreram carbonizados no local.

O motorista responsável pela colisão apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro, segundo a SSP. Ele foi socorrido a um hospital, onde permaneceu internado sob escolta policial.

Latas de cerveja teriam sido localizadas no interior do veículo conduzido pelo suspeito. A SSP, no entanto, não deu detalhes sobre esse material.

O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco como homicídio culposo na direção de veículo automotor. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.