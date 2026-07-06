Viih Tube celebra cura do filho após quase dois anos: 'Agora pode tomar o mesmo leite da irmã'

Viih Tube anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira, 6, que o filho, Ravi, de 1 ano e 8 meses, está oficialmente curado da APLV (Alergia à Proteína do Leite de Vaca). Segundo a influenciadora, a última etapa do Teste de Provocação Oral (TPO) foi concluída na sexta-feira, 3, confirmando que o menino já pode consumir o mesmo leite da irmã, Lua, de 3.

Ao compartilhar a novidade nos stories do Instagram, Viih também agradeceu o carinho, as orações e as mensagens de apoio que recebeu desde a internação do filho, ocorrida há quase dois anos, logo após o nascimento dele. "Que Deus abençoe a vida de vocês em dobro com muita saúde e prosperidade", escreveu.

Em um vídeo publicado no feed, a influenciadora também falou sobre as restrições alimentares enfrentadas por Ravi ao longo do tratamento e comemorou o momento vivido pela família. "E já aproveito pra dizer que segurar o doce do segundo filho, vendo a irmã mais velha comendo tudo, foi muito mais difícil. Não aguento a parte que ele faz que sim com a cabeça, falando que chocolate é ruim. Quem aguenta?", brincou.

De volta às redes sociais

A influenciadora reapareceu nas redes sociais neste fim de semana depois de ter os perfis no Instagram, TikTok e YouTube retirados do ar em meio à repercussão do reality As Patroas, gravado com funcionários de sua casa. A produção passou a ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), mas Viih não comentou nem a indisponibilidade temporária das contas nem o andamento do caso.

Apesar do retorno às plataformas, o reality não foi republicado na íntegra. Os episódios deixaram de estar disponíveis no Instagram da influenciadora. No TikTok, apenas o primeiro capítulo segue no ar.

Já o segundo episódio, divulgado na última quinta-feira, 2, não aparece em nenhuma das redes sociais. Como o conteúdo era publicado oficialmente no perfil de Viih Tube, os vídeos também não estão disponíveis na conta de Eliezer.