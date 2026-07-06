Homem saca arma em shopping de SP em meio a briga durante jogo do Brasil contra a Noruega

Uma briga dentro de um restaurante do Shopping Center Norte, em São Paulo, causou pânico e correria entre clientes depois que um homem sacou uma arma em meio à confusão. O caso aconteceu na noite de domingo, 5, durante o jogo do Brasil contra a Noruega pela Copa do Mundo. Ninguém se feriu.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, dois homens e uma mulher se envolveram em uma confusão generalizada dentro da unidade do Outback no shopping. "Um dos homens usou sua arma para ameaças durante a discussão e o objeto foi apreendido", informou a pasta.

O caso foi registrado como lesão corporal, ameaça e injúria no 13º Distrito Policial, na Casa Verde, zona norte da capital paulista. Segundo a secretaria, os envolvidos na confusão foram informados sobre o prazo para representação criminal.

Procurado pelo Estadão, o Outback afirmou que lamenta o ocorrido no domingo e repudiou "qualquer ato de violência ou ameaça dentro e fora" de seus restaurantes. "Na ocasião, houve um desentendimento entre dois clientes e a equipe do restaurante agiu imediatamente acionando os seguranças e a polícia, que prestaram o apoio necessário no local, sem registro de feridos", explicou.

Em nota, o Shopping Center Norte informou que a equipe de segurança atuou imediatamente e acionou a Polícia Militar, que assumiu a condução da ocorrência. "O Shopping Center Norte permanece à disposição das autoridades e colaborará integralmente com a apuração dos fatos", afirmou.