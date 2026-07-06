Café Lamas organiza campanha de reconstrução

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Com as portas fechadas desde o incidente, a direção da casa tenta reunir recursos para custear despesas emergenciais, preservar empregos e acelerar as obras necessárias para a retomada das atividades. A meta da vaquinha é de R$ R$ 2 milhões.



Fundado há mais de 150 anos, o estabelecimento atravessou gerações, crises econômicas, mudanças urbanas e transformações na própria cidade. Agora, enfrenta um dos momentos mais delicados de sua história recente.



Um dos proprietários do restaurante, Milton Brito contou a O DIA que a ideia da vaquinha surgiu após insistência da própria clientela, que passou a procurar formas de colaborar com a reconstrução.



"O incêndio ocorreu no dia 16 de junho e destruiu a cozinha. Acionamos o seguro, mas toda a parte burocrática leva tempo. A própria clientela pediu, exigiu que a gente fizesse um financiamento coletivo. Então pensamos que poderia ser uma boa ideia", disse.



Embora o seguro tenha sido acionado logo após o incêndio, os responsáveis afirmam que a cobertura não será suficiente para absorver todos os custos provocados pela paralisação.