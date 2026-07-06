Vídeo: viatura desgovernada bate em carro estacionado

Rio - Uma viatura da Polícia Militar desgovernada bateu em um carro que estava estacionado na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, região central, neste domingo (5). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um policial correndo atrás do veículo, que está com a porta aberta, logo antes do automóvel colidir.

Veja o vídeo

Vídeo mostra o momento em que uma viatura da Polícia Militar desgovernada bate em carro na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, no último domingo (5)



Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/oDnH4oaftR — Jornal O Dia (@jornalodia) July 6, 2026

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 4º BPM (São Cristóvão) estavam em patrulhamento na via e desembarcaram da viatura para realizar uma abordagem. O carro, então, se deslocou de forma desgovernada até bater em outro carro.

Ainda de acordo com a corporação, não houve feridos e as circunstâncias do caso estão sendo analisadas pelo comando do batalhão.