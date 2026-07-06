Homem é encontrado morto sob viaduto na Zona Norte

Rio - O corpo de um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado sob o Viaduto da Mangueira, nas proximidades da Rua Santos Mello, na Zona Norte, no início da tarde desta segunda-feira (6). Segundo a Polícia Militar, agentes do 3º BPM (Méier) chegaram a ser acionados para a ocorrência, mas, no local, constataram que a vítima já estava morta.
Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local por volta das 13h20 para realizar a remoção do cadáver, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, onde passará por identificação.
A área acabou sendo isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. As circunstâncias da morte serão investigadas pela 25ª DP (Engenho de Dentro).
Equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram no local por volta das 13h20 para realizar a remoção do cadáver, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), no Centro do Rio, onde passará por identificação.
A área acabou sendo isolada para o trabalho da perícia da Polícia Civil. As circunstâncias da morte serão investigadas pela 25ª DP (Engenho de Dentro).