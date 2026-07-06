Leverkusen lança parceria com Instituto Bola pra Frente, de Jorginho

Em um evento celebrado com a inauguração de um mural no Parque Madureira, Zona Norte do Rio, nesta segunda (6), o Instituto Bola pra Frente, do ex-lateral Jorginho e o clube alemão Bayer Leverkusen (pelo qual ele atuou entre 1989 e 1992), anunciaram oficialmente uma parceria para facilitar o acesso de jovens da comunidade do Complexo do Muquiço, em Guadalupe, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, ao mercado de trabalho. A organização, que completou 26 anos no fim de junho, vai levar dez jovens para um período de intercâmbio na Alemanha, que faz parte do esforço para capacitá-los para a vida profissional, com parcerias com cursos e na elaboração de currículos, por exemplo.

"O [povo] alemão é muito responsável socialmente. Investe muito nisso. Aprendi muito com pessoas maravilhosas. O Bayer Leverkusen veio nos visitar ano passado [durante a pré-temporada no Rio de Janeiro] e agora celebramos essa parceria. As oportunidades que estes jovens terão com um inglês bem falado e a motivação de se qualificarem com certeza fará com que eles cheguem ao mercado de trabalho muito mais preparados", disse Jorginho.

O mural, que une as cores do clube (preto, vermelho e branco) às da bandeira do Brasil, mostra também Jorginho em seus tempos de Leverkusen, além do desenho de um menino ainda criança e posteriormente formado com o típico capelo, o chapéu dos formandos no Ensino Superior. Igor Izy, de 30 anos, autor da arte, é ele próprio um dos impactados pelo projeto de Jorginho.

"É muito importante eu estar aqui porque a história do Jorginho impacta diretamente a minha. Eu sou ex-educando do Instituto e lá dentro fiz um curso onde falava do meu sonho de viver da arte. Hoje, estou há 15 anos fazendo exatamente isso", revela Izy.