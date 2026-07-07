Influenciou testemunhas?

O aparelho telefônico foi apreendido na quarta-feira (1º), em operação de policiais penais no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, em Bangu. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o celular estava escondido entre livros na cela de Jairinho.

De acordo com o Ministério Público, a análise do conteúdo poderá ajudar a esclarecer se o ex-vereador manteve contatos externos capazes de influenciar testemunhas, interferir em processos judiciais ou articular ações relacionadas a outras investigações nas quais ele figura como réu.