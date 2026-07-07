Fernanda Torres relata sumiço da mãe durante campanha ao Oscar em 1999: 'raptada, abduzida'

No Conversa com Bial que vai ao ar nesta terça-feira, 7, Fernanda Torres relembra a campanha ao Oscar de sua mãe, que concorria pelo trabalho em Central do Brasil. Segundo a atriz, as duas passaram um grande período longe uma da outra.





Segundo o Extra, Pedro Bial comentou o clima de Copa do Mundo quando Torres recebeu a indicação pelo trabalho em Ainda Estou Aqui. Com a comparação, a artista relembrou uma situação semelhante pela qual Fernanda Montenegro também passou décadas antes, em 1999.





"Foi uma viagem, um túnel inacreditável pelo qual eu tinha visto a minha mãe passar", relembrou a brasileira. "Ela foi raptada, abduzida, e um dia voltaram com a minha mãe. Foram seis, oito meses sem ir para casa."





A nova fase do 'Conversa com Bial'





A próxima etapa do Conversa com Bial tem início nesta terça-feira, 7, a partir das 23h. A exibição ocorre na TV Globo.





O primeiro episódio da nova temporada recebe Fernanda Torres e foi gravado no Teatro Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A estreia trata de assuntos da carreira da artista, em especial, seu envolvimento no longa Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.