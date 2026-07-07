Benedito Ruy Barbosa: Quem são os herdeiros do autor?

Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira, 7, aos 95 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no HCor, em São Paulo. O dramaturgo deixa quatro filhos, além de netos e bisnetos.

O autor de folhetins como Sinhá Moça (1986) e a versão de 1990 de Pantanal foi casado com Marilene Barbosa, morta em 2014. Juntos, tiveram quatro filhos: Edmara Barbosa, Edilene Barbosa, Ruy Maurício Tranquilli Barbosa e Marcelo Barbosa.

Edmara, a mais velha, também foi para o mundo das telenovelas. Trabalhou nas versões dos anos 2000 de Cabocla e Sinhá Moça e esteve por trás de Paraíso, de 2009.

Além disso, Edmara é mãe de Bruno Luperi, autor que realizou a segunda parte de Velho Chico e os remakes de Pantanal e Renascer, baseados no texto original do avô.

Edilene, filha mais nova, também colaborou com Bruno Luperi em Renascer e Pantanal. Ela também é responsável, junto do pai, por Meu Pedacinho de Chão, de 2014, que fez sucesso na faixa das 18h da Rede Globo.

Já Marcelo Barbosa, que é músico e produtor, e o irmão Ruy Maurício, levam uma vida mais reclusa e não são atores. Ambos têm as redes sociais trancadas.