Quem era a mulher encontrada morta em Minas Gerais com filha de 1 ano ainda mamando

Karen Aparecida Ferreira Rosa, de 44 anos, era moradora de Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. Mãe de sete filhos e avó de seis netos, ela vivia no bairro Bom Pastor, onde foi encontrada morta dentro da própria casa na noite de sábado, 4.

Karen tinha um relacionamento com João Vitor Silva Coleta da Matta, de 41 anos, com quem vivia na residência onde foi morta. Ele é apontado pela Polícia Civil como autor do crime e foi preso em flagrante por feminicídio.

Segundo a Polícia Militar, ele fugiu da residência após a morte da companheira e foi localizado e preso no domingo, durante uma ação conjunta das polícias Militar e Civil.

Segundo a perícia criminal, a análise preliminar aponta que Karen morreu por asfixia provocada por estrangulamento. No momento em que os policiais chegaram ao imóvel, uma das filhas de Karen, uma bebê de 1 ano, estava mamando no peito da mãe. Outra criança, também filha do casal, estava na residência no momento do crime. As duas foram acolhidas e estão sob responsabilidade de familiares.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a dinâmica, a motivação e todas as circunstâncias do crime.