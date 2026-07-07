Rebeca Andrade posta vídeo romântico com beijo de empresária

Rebeca Andrade publicou, na segunda-feira, 6, um vídeo em clima de romance ao lado da empresária Gisele. No registro compartilhado no TikTok, a ginasta aparece ao som de Numa Ilha, de Marina Sena, e, logo em seguida, recebe um beijo no rosto da companheira. A publicação foi interpretada pelos fãs como a confirmação pública do relacionamento.

No vídeo, a ginasta canta o trecho "Descalça numa ilha, é tão mágico, você dizendo que me ama" quando é surpreendida por Gisele com um beijo. Nos comentários, seguidores comemoraram o momento e celebraram o suposto casal.

A publicação ocorre poucos dias após a atleta compartilhar uma foto em que aparecia em clima de proximidade com Gisele, durante um jogo do Brasil na Copa do Mundo. Em outro registro nas redes sociais, Rebeca segurava um grande buquê de rosas vermelhas.

Depois de conquistar uma medalha no Pan-Americano, a atleta publicou uma foto ao lado de Gisele acompanhada da mensagem: "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo". Na época, diante da repercussão, a assessoria da ginasta negou o relacionamento e informou à Quem que Gisele era apenas uma amiga.

Rebeca não assumia publicamente um relacionamento desde o fim do noivado com o fisiculturista Luiz Cleiton, com quem esteve entre 2022 e 2024.

Quem é Gisele?

Gisele é empresária e tem atuação discreta nas redes sociais. Seu perfil no Instagram é fechado e possui 1.300 seguidores. Na biografia, ela se define como apaixonada por cachorros e traz a frase "Para cada nova fase da vida, uma nova cor".

Nos últimos dias, Gisele tem acompanhado Rebeca em diferentes momentos. A empresária também é seguida no Instagram pela ginasta Lorrane Oliveira, amiga da medalhista olímpica.