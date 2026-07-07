Morte de Benedito Ruy Barbosa: Famosos se despedem do dramaturgo

Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira, 7, vítima de complicações de uma insuficiência renal crônica, aos 95 anos. Nas redes sociais, famosos celebraram o legado do dramaturgo e se despediram do artista.

Em um vídeo que relembra sua participação na canção de abertura de Pantanal, Maria Bethânia postou: "Nosso adeus a Benedito Ruy Barbosa!". "Autor de belas obras, Benedito Ruy Barbosa foi um dos fundadores da teledramaturgia brasileira. E o Brasil de Ruy Barbosa era o Brasil rural, com a sua poesia e estética bucólicas, a graça dos 'causos' dos caipiras, mas também com as lutas do campo. Uma obra eterna", escreveu.

A cantora esteve presente em algumas das canções que fizeram parte da trilha das novelas do dramaturgo, como Pantanal e seu remake, Renascer, Sinhá Moça e Velho Chico.

Vanessa Giácomo

Nos stories de seu Instagram, Vanessa Giácomo prestou suas condolências com uma foto ao lado do artista.

"Hoje nos despedimos de uma pessoa maravilhosa que me deu a chance do meu primeiro trabalho. Sou eternamente grata por todo o apoio e carinho que recebi. Meus sentimentos à família e aos amigos, que também sentirão muito a falta dele. Seu legado e as memórias que construímos juntos estarão sempre no meu coração. Descanse em paz", escreveu.

Em 2004, Giácomo estrelou a novela Cabocla.

Tony Ramos

Em entrevista ao G1, Tony Ramos comentou que já sabia do estado de saúde de Ruy Barbosa. "Benedito era um homem muito criativo, dava vazão à sua imaginação, ao seu sonho, àquele menino do interior, inclusive, ao publicitário que foi", disse.

Zezé Motta

Zezé Motta também prestou suas condolências ao autor. Ela, que trabalhou ao lado de Ruy Barbosa em Sinhá Moça, descreveu-o como "um dos maiores gênios da dramaturgia brasileira". "Benedito tinha um olhar raro para o Brasil, para a nossa gente, para as nossas raízes. Seus personagens eram vivos, humanos e cheios de verdade. Ele nos ensinou que contar histórias também é preservar a memória de um povo", escreveu.

Lavinia Vlasak

Lavinia Vlasak trabalhou em O Rei do Gado e descreveu a oportunidade como "aquela que mudou a minha trajetória". "Agradeço pela linda oportunidade com que você me presenteou. Meus mais sinceros sentimentos à família e a todos que o amavam. Pois sabemos que ele fará muita falta", completou.