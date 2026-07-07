A TV Globo inicia nesta terça-feira, 7, uma nova fase de sua programação com a chamada "Super terça", que marca o começo de uma sequência de estreias e mudanças na grade. A emissora reúne lançamentos, novas temporadas e produções já conhecidas do público em uma programação que seguirá renovada ao longo dos próximos meses.

A partir desta noite estão concentradas as principais novidades da emissora. Confira:

'Pablo & Luisão'

A primeira temporada de Pablo & Luisão passa a integrar a programação da TV Globo com exibições às terças e quintas-feiras, após Quem Ama Cuida. Estrelada por Ailton Graça, Otavio Muller e Dira Paes, a produção resgata, com humor e emoção, histórias inspiradas nas lembranças de infância de Paulo Vieira.

'Conversa com Bial'

Na sequência, estreia a nova temporada de Conversa com Bial. O programa passa a ser exibido semanalmente, às terças-feiras, logo após Pablo & Luisão, com episódios gravados em locações externas e entrevistas voltadas à cultura brasileira.

'Justiça 2'

Encerrando a programação da noite, Justiça 2 faz sua estreia na TV aberta após o sucesso no Globoplay. Criada por Manuela Dias, a série se passa em Brasília e Ceilândia e acompanha quatro personagens que foram presos no mesmo dia e, sete anos depois, deixam a prisão em busca de recomeços, enquanto enfrentam as consequências de suas escolhas e novos conflitos morais.

Segunda fase de 'Quem Ama Cuida'

Além das estreias, Quem Ama Cuida também apresenta uma mudança importante na trama. Após uma passagem de tempo, Adriana (Letícia Colin) deixa a prisão e retorna decidida a confrontar as pessoas que considera responsáveis pelos seis anos em que permaneceu presa. O novo momento também marca o reencontro da protagonista com Pedro (Chay Suede).

Mais novidades

A sequência de estreias continua na quarta-feira, 8, com a exibição do segundo episódio de Anos 90: A Explosão do Pagode, série documental dos Estúdios Globo que revisita a trajetória do gênero musical.

Nos dias seguintes, a emissora também traz de volta Em Família com Eliana, no domingo, 12, e exibe, em 20 de julho, o documentário Preta - Eu Não Ando Só, que reúne imagens inéditas registradas pela própria Preta Gil, além de depoimentos de amigos e familiares. Outra novidade prevista para os próximos meses é a nova temporada de Que História é Essa, Porchat?.

A renovação da grade continua em agosto. Entre os destaques estão a volta da Dança dos Famosos no Domingão com Huck, a estreia da novela Por Você, no horário das 19h, e a terceira temporada do reality musical Estrelas da Casa, que terá como novidade a formação de grupos musicais, com mentoria de Junior e Belo e participação de Anitta como conselheira.

Após a Copa do Mundo, a TV Globo volta a exibir partidas do Campeonato Brasileiro, além de confrontos da Copa do Brasil, jogos do Brasileirão Feminino e etapas da temporada da Fórmula 1.